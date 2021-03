«Feministas» dañan vehículos por supuesta lucha por la equidad de género

Ciudad de México.- En redes sociales desde el 8 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles para la búsqueda de equidad de género, pero como en la mayoría de las manifestaciones feministas causaron daños a vehículos y viviendas.

Como fue el caso de una trabajadora de nombre Ana Gabriela, quien escribió en redes sociales lo siguiente:

“Yo solo salgo a hacer mi trabajo (e intento hacerlo lo mejor posible).

Hoy, un grupo de mujeres fueron a la oficina de mi trabajo a manifestarse, no miré a ninguna mujer solicitando ser escuchada, solicitando apoyo o justicia, simplemente llegaron y destrozaron todo».

«Yo también soy MUJER, salí de mi ciudad de origen a buscar mis sueños, me encuentro SOLA en una ciudad que me asusta, sin embargo aquí sigo luchando día a día… Hoy, esas mujeres destrozaron mi carro, el cual se encontraba afuera de mi oficina, también dañaron carros de varios compañeros, tuvimos que salirnos por atrás porque estaban rociando gasolina sabiendo que estábamos dentro».

De esto no se trata.

No me representan.

Gracias “amigas”.