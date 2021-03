Muere familia en fatal accidente carretero, donde abuela le salva la vida a su nieto de 11 meses

Se registra impresionante accidente que deja como saldo tres personas muertas, luego de que tres integrantes de una familia fallecieron cuando la camioneta en la que viajaban se estrellara contra un auto y un micro, autoridades reportaron que el único que sobreviviente al trágico choque fue un bebé de apenas 11 meses.

El menor fue trasladado al hospital debido a una fractura de femur que presentó como consecuencia del accidente. En las últimas horas, los médicos dieron a conocer que el menor se salvó debido a que la abuela lo protegió con su cuerpo antes de morir.

“Fue un impacto emocional muy fuerte. Por suerte el nene solo presentaba una fractura de fémur”, relató Alejandra Martínez, directora asociada del hospital local Virgen del Carmen, en donde está internado.

De acuerdo con lo informado, Oliver no sufrió más que una fractura, lo que resulta una lesión menor frente a la magnitud del choque, que le costó la vida a sus padres y a su abuela. “Lo emocional también juega. Él no ve caras conocidas, ni siente olores conocidos. Es muy duro. No se va a acordar del accidente pero se va a constituir en un trauma que va a quedar en su inconsciente, y lo va a tener que elaborar. La pérdida de sus padres, de su familia, esto pasa a ser parte de su historia que lo va a constituir como sujeto”, detalló la médica.

¿QUIÉN SE HARÁ CARGO DEL MENOR?

Tras perder a sus familiares directos, el menor quedará a cargo de una compañera de trabajo de su papá, ya que fue la única que se comunicó y cuidará de él 180 días hasta que las autoridades decidan el rumbo del menor.

De acuerdo con las autoridades, Oliver será entregado “en abrigo” a Sofía Centurión, una compañera de trabajo del padre en una empresa de Malvinas Argentinas. Ella se contactó con el municipio y contó que desde hace años conoce a la familia.

“Vino hoy. Hablé con ella. Ella vive en Ingeniero Maschwitz con su pareja y se declaró dispuesta a cuidar al niño, con el que tiene un vínculo ya que conocía a toda la familia. Es una medida de abrigo que dura 180 días y después le pueden dar otros 180 días o una guarda definitiva”, señaló la responsable del servicio local del municipio de Zárate, Claudia Gazzia

Aunque los padre y el menor son de nacionalidad argentina, tienen familiares en Venezuela y Estados Unidos. Claudia Gazzia detalló que más tarde se acercó al municipio una pariente política lejana del niño, de nacionalidad venezolana. Y a través de ella se pudo contactar a la familia de Oliver en dichos países.