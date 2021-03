A pesar de estar en verde, cuidémonos como si estuviéramos en rojo: Enrique Clausen

– Confirman 11 defunciones y 100 casos nuevos por COVID-19

Hermosillo, Sonora.- A pesar de que ayer la Secretaría de Salud Federal anunció que Sonora pasó a semáforo verde, es primordial que todas y todos nos sigamos cuidando como si estuviéramos en rojo, solo así evitaremos que los casos por COVID-19 repunten, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 11 defunciones y 100 casos nuevos, el secretario de Salud, detalló que alcanzar el semáforo verde ha costado la vida de más de 5 mil 879 sonorenses y más de 68 mil contagiados y que, en esta lucha por alcanzar el verde, al menos 113 héroes de bata blanca han muerto en la batalla.

“Para alcanzar el verde pasaron 41 semanas y muchas desgracias durante este tiempo. Mucha gente ha jalado, pero también hay que aceptar que otros no se han sumado a esta lucha contra la pandemia; que todo este esfuerzo no se tire por la borda. Estar en verde no significa de ninguna manera que ya no tenemos riesgos de contagios y muertes. Hay que dejarlo claro y si no te quieres equivocar tienes que saber que el virus no se ha ido”, expresó.

Clausen Iberri detalló que, en todo este tiempo, todas y todos han aprendido cómo se mueve el virus, y que los adultos mayores son más frágiles ante el virus y son quienes padecen más riesgo de complicarse, por lo que, poco se habrá ganado si todo esto no nos ayuda a cuidarnos.

“Si seguimos yendo a eventos masivos, si nos seguimos moviendo, si no somos responsables y nos desbordamos en Semana Santa y Semana de Pascua estaremos propiciando un nuevo rebrote de la enfermedad; te invito a hacer una reflexión: ¿quieres más dolor por contagios y muertes?, ¿quieres más cierres de negocios?, ¿quieres más retraso en la educación de tus hijos?”, comentó.

El secretario de Salud reiteró que la vacunación va lenta, por lo que es importante no arriesgarse y no acudir a lugares con aglomeración, “Protégete y protege a tu familia del virus”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de este día, se informó que se confirmaron 11 decesos más en seis hombres y cinco mujeres. Dos eran residentes de Etchojoa y dos de Cajeme; San Luis Río Colorado, Guaymas, Bácum, Agua Prieta, Hermosillo, Huatabampo y Navojoa uno cada uno; 10 eran derechohabientes del IMSS y uno de la Secretaría de Salud; con ello se acumulan 5 mil 879 defunciones.

Hoy se suman 100 nuevos contagios por COVID-19, en 53 mujeres y 47 hombres; con estos suman 68 mil 100 casos en total dese el inicio de la pandemia. De los pacientes nuevos, 28 son residentes de Hermosillo, de Cajeme 19, de Carbó y Guaymas nueve cada uno, de Caborca ocho, de Navojoa siete, de Nogales seis, de San Luis Río Colorado cuatro, de Empalme tres, de Pitiquito y Huatabampo dos cada uno; Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto y Agua Prieta uno cada uno.

Se confirmaron tres casos pediátricos; en dos niñas y un niño; acumulándose mil 237 en total; y un caso en una mujer embarazada; acumulándose 462 en total.

De los 100 casos confirmados de hoy, tres fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 68,100 casos confirmados y 5,879 defunciones

Defunciones registradas el 13 marzo de 2021: 11

Etchojoa: 2

Cajame: 2

San Luis Río Colorado: 1

Guaymas: 1

Bácum: 1

Agua Prieta: 1

Hermosillo: 1

Hautabampo: 1

Navojoa: 1

Mujeres: 5/ Hombres: 6

Institución Médica

IMSS: 10

Secretaría de Salud: 1

Casos confirmados el 13 de marzo de 2021: 100

Hermosillo: 28

Cajeme: 19

Carbó: 9

Guaymas: 9

Caborca: 8

Navojoa: 7

Nogales: 6

San Luis Río Colorado: 4

Empalme: 3

Pitiquito: 2

Huatabampo: 2

Sahuaripa: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Agua Prieta: 1

Mujeres: 53/ Hombres: 47

Institución Médica

IMSS: 45

Secretaría de Salud: 42

Isssteson: 13

Acumulados

Defunciones: 5,879

Hermosillo: 1,952

Cajeme: 1,009

Nogales: 482

San Luis Río Colorado: 479

Guaymas: 343

Navojoa: 261

Agua Prieta: 201

Caborca: 156

Huatabampo: 134

Cananea: 117

Empalme: 103

Etchojoa: 84

Puerto Peñasco: 74

Magdalena: 68

Nacozari de García: 49

Benito Juárez: 41

Santa Ana: 41

Bácum: 40

San Ignacio Río Muerto: 22

Ímuris: 22

Gral. Plutarco Elías Calles: 21

Fronteras: 16

Pitiquito: 14

Álamos: 13

Cumpas: 13

Ures: 9

Naco: 9

Moctezuma: 9

Sahuaripa: 8

Rosario: 8

Villa Hidalgo: 7

Baviácora: 7

Benjamín Hill: 6

Altar: 6

Bacoachi: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 4

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Arizpe: 3

Banámichi: 3

Bavispe: 2

Nácori Chico: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Arivechi: 2

Cucurpe: 2

Opodepe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Granados: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Tepache: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

Mujeres: 2,517/Hombres: 3,362

Institución Médica

IMSS: 3,677

Secretaría de Salud: 1,671

Isssteson: 409

Issste: 113

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 68,100

Hermosillo: 32,075 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 9,363 que representan el 14% del total.

Nogales: 4,368 que representan el 6% del total

Guaymas: 3,126 que representan el 5% del total

San Luis Río Colorado: 3,017

Navojoa: 2,889

Caborca: 2,767

Cananea: 1,861

Huatabampo: 1,300

Empalme: 1,178

Agua Prieta: 1,145

Etchojoa: 673

Magdalena: 575

Puerto Peñasco: 480

Santa Ana: 363

Nacozari de García: 324

Bácum: 270

Álamos: 225

Pitiquito: 224

Gral. Plutarco Elías Calles: 198

Benito Juárez: 178

San Ignacio Río Muerto: 160

Sahuaripa: 150

Baviácora: 132

Ímuris: 94

Ures: 91

Altar: 73

Cumpas: 70

Moctezuma: 66

Rosario: 63

Bacoachi: 51

Yécora: 44

Fronteras: 44

Benjamín Hill: 38

Naco: 33

Arizpe: 32

Aconchi: 30

Nácori Chico: 28

Sáric: 26

Carbó: 23

Arivechi: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Villa Hidalgo: 16

Granados: 15

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 14

San Pedro de la Cueva: 13

Cucurpe: 12

Rayón: 10

Tepache: 10

Bacerac: 8

Huásabas: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 5

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

Huépac: 4

Mazatán: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Suaqui Grande: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 36,587/Hombres: 31,513

Institución Médica

Secretaría de Salud: 47,906

IMSS: 13,744

Isssteson: 5,122

Issste: 1,089

Sedena: 224

Semar: 15

Casos estudiados: 119,776

Confirmados: 68,100

Descartados: 51,676

Cuadro leve: 11,924

Pacientes activos: 1,025

Pacientes en seguimiento terminado: 10,899

Curados: 50,208

Hospitalizados: 89

Estables: 32

Graves: 55

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 2