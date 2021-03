Alumnos regresar a clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que los alumnos de todo el país regresarán a clases presenciales antes de que acabe este ciclo escolar.

Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, el presidente aseguró que “no podemos continuar con las clases a distancia” porque “tenemos que volver a la normalidad”.

“Hay que garantizar primero que nada el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, a la salud”, dijo López Obrador, agregando que el gobierno federal vacunará contra el coronavirus a todo el personal educativo para el regreso de los alumnos a las aulas.

“Pero también es muy importante garantizar el derecho a la educación. No podemos continuar con las clases a distancia. Han ayudado mucho, pero no son lo mejor. Todos los estudiantes quieren encontrarse de nuevo en las aulas. Lo mismo las maestras, los maestros. No vamos a esperar a que termine el ciclo escolar con clases a distancia. Antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales, en Sinaloa y en todo el país”, añadió.

Este viernes, el gobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez, aseguró que no habrá clases presenciales en el estado en lo que resta del ciclo escolar.

En una reunión virtual con alcaldes de la entidad, el mandatario estatal indicó que “es imposible pensar en reabrir las escuelas mientras los maestros no estén inmunizados. También recordó que en diciembre del año pasado, cuando algunos estudiantes regresaron a las aulas, Nuevo León registró un incremento de casos de coronavirus.

“No queremos que nos pase lo mismo”, expresó “El Bronco”.

López Obrador señaló el pasado 5 de marzo que “tenemos que dar pasos hacia la normalidad educativa”, pero dijo que la reapertura de escuelas únicamente incluiría a Campeche para después extenderse a otros estados en semáforo verde y amarillo.

En la última actualización del semáforo epidemiológico de riesgo Covid, sólo Campeche, Chiapas y Sonora están en color verde y podrían calificar para que su personal educativo sea vacunado si mantienen una estabilidad en el riesgo bajo.