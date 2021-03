Quitarse el condón sin consentimiento será considerado abuso sexual

En Alemania, durante una relación sexual, si el hombre se quita el condón sin que su pareja se entere ni de consentimiento expreso para tal, esto será considerado una agresión sexual.

Así lo informó DW. De acuerdo con el medio, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en Alemania, llegó a esta conclusión al momento de revisar el caso de un hombre que, durante el acto sexual, se quitó el preservativo sin que su pareja se diera cuenta. Ahora, el imputado será juzgado de nuevo.

DW apuntó que los jueces anularon una sentencia previa, en la cual el hombre había sido anulado por el Tribunal de Distrito de Kiel, en Schleswig-Holstein, luego de ser acusado de “stealthing”.

El stealthing es el término aplicado a la acción de un hombre cuando se quita el condón durante la relación sexual sin decirle a la mujer.

El primer juicio contra el individuo fue en noviembre del 2020. Fue ahí cuando las autoridades jurídicas de Kiel fallaron a favor del sujeto.

Sin embargo, tras una revisión, el tribunal anuló dicha sentencia, por lo que otro tribunal de distrito de la ciudad nuevamente se ocupará del caso y enjuiciar al hombre.

DW explica que la víctima señaló durante las audiencias que en repetidas ocasiones le expresó al hombre de solo querer tener relaciones sexuales con condón. Sin embargo, el tribunal de distrito consideró que la conducta del hombre no era criminal y lo absolvió. El tribunal superior de la entidad alemana determinó lo contrario: si la víctima expresa antes de la relación sexual que solo acepta la penetración sin condón y la pareja no lo hace así, será agresión sexual, incluso si la víctima no se da cuenta que el agresor se quitó el condón.