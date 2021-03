"Si ya lo tenían para que lo sueltan... Justicia para Andrea... Todos somos Andrea"

Guaymas, Sonora.- Este miércoles, por tercer día consecutivo, se llevó a cabo una movilización social, con la participación de familiares, amigos y ciudadanía en general, para exigir el esclarecimiento por la desaparición de Andrea Carolina Osuna Gil, quien se encuentra en condición de desaparecida desde la noche del 18 de marzo.

La marcha partió del obelisco por la avenida Serdán, hasta llegar a Palacio Municipal, con más de un centenar de participantes.

“Señora gobernadora, ayúdeme por favor a encontrar a mi hija, usted puede; señora alcaldesa, usted es mujer, nada más apóyenme, por favor”, gritó entre llanto el profesor Andrés Osuna, padre de Andrea.

“Hasta ahorita no hemos recibido ni siquiera una llamada por parte de las autoridades, apoyo moral cuando menos, estamos en una pueblo sin ley, en un lugar donde la injusticia impera”, acusó el dolido maestro jubilado.

“Aun teniendo en sus manos al culpable, como en este caso, lo soltaron, que por respeto a los derechos humanos, ¿y mi hija no tenía derechos humanos?”, cuestionó.

“Están trabajando, pero muy lentos, seis días con hoy, para mí ni hay noche, no hay día, no me quiero morir sin ver a mi hija”, concluyó.

La movilización social en exigencia de justicia concluyó frente a la casa consistorial.