Iván Alfredo, desde Guadalajara a Guaymas de ‘mochilazo’ y sin dinero

Guaymas, Sonora.- Para cumplir con un reto más en su vida, el joven guaymense Iván Alfredo Ceceña Arciga se trasladó hasta la Perla Tapatía, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para iniciar desde allá un peculiar viaje de regreso sin dinero y con solo una mochila en su espalda con lo más esencial, aún con la inseguridad que prevalece en el país.

Con 23 años vividos y ya con la experiencia de haber sido padre, inició esta travesía a pie y de “raite”, con el fin de valorar las cosas que tiene la vida.

Dice que lleva a su hija en el corazón, “sé que mi hija, que en el cielo está, me guiará hasta mi casa”.

Inició su viaje el domingo anterior y una vez que llegue a Guaymas reportará detalles de la aventura vivida.

En sus redes sociales compartió el siguiente mensaje:

«Hola amigo, se que algunos me conocen, otros no se acordaban de mi y otros ni en el mundo me hacen, hoy me cuento en Guadalajara, Jalisco a punto de hacer el 2do reto más grande de mi vida, el primero fue ser papá a tan corta edad y sigo sin a completarlo, este segundo es viajar desde Guadalajara hasta Guaymas, de mochilazo, raite, aventon como ustedes les quiera decir, es un experiencia que yo emprenderse y quiero vivir, el aprender a valorar las pocas cosas o lo muchas que tenemos, el único problema que hay en México es la inseguridad, pero tengo fe y se que mi hija que en el cielo está me guiará hasta mi casa, antes de criticar mi decisión, no comentes ni me digas nada mi familia, mis amigos me apoyaron y eso se basa en la confianza, si no vas a comentar para desearme lo mejor puedes seguir hacia abajo, tamos ready»

¡Cuídate Iván Alfredo!