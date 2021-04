Hija de migrantes mexicanos logra obtener beca completa para estudiar en la Universidad de Harvard

Una estudiante de Coachella Valley, hija de migrantes mexicanos de raíces purépechas, desafió todas las posibilidades después de ser aceptada en una de las universidades más reconocidas del mundo, Harvard.

Elizabeth Esteban logró un sueño que muchos jóvenes latinos aspiran a lograr: obtener una beca completa para estudiar en la Universidad de Harvard.

“Nadie en esta comunidad ha podido lograr esto y me siento muy orgullosa, muy agradecida y muy feliz porque nadie piensa que alguien de aquí pueda hacer algo así”, dijo.

La joven vive en una casa móvil en el Valle de Coachella. Sus padres son indígenas de ascendencia purépecha de Michoacán y trabajan como jornaleros en el campo.

A pesar de tener pocos recursos, han luchado para que ella y sus hermanos tengan una vida mejor.

“Sí, valió la pena porque mi hija ahora ha logrado lo que siempre quiso, su sueño de una educación y ahora con más razón, estoy muy orgullosa de que esté cumpliendo sus metas”, dijo su madre.

Esteban dice que el miedo a ser una latina de bajos ingresos casi la lleva a no postularse en la prestigiada universidad.

Según los datos más recientes de Harvard, el 40 por ciento de los estudiantes aceptados son blancos y solo el 5 por ciento son latinos.

“Al principio, no iba a postularme a Harvard porque sentía que mis logros no me permitían asistir a una universidad tan importante”, dijo.

Pero ser miembro de una familia de bajos ingresos no fue su único obstáculo. Su escuela secundaria se vio obligada a cerrar debido a la pandemia, como todas las demás en todo el país, creando otro obstáculo en su aprendizaje.

“Yo soy una de las estudiantes que también tiene problemas con internet porque uso el internet que provee el distrito”, señaló Esteban.

Debido a la baja conectividad en el área rural en la que vive, ella perdió algunas de sus entrevistas de admisión con Harvard. Pero a pesar de todo, su arduo trabajo valió la pena.

Pero después, pensé en mí y en cómo tenía que seguir luchando y así la pandemia solo sería otro obstáculo que tenía que superar”, apuntó.

Ahora, Elizabeth comenzará a estudiar en Harvard con lo que pretende, algún día convertirse en Congresista.