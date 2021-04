Recupera IMSS-Sonora diversos servicios de especialidades médicas

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la recuperación de servicios sobre diversas especialidades médicas y estudios radiológicos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora brinda diversos servicios como: Cirugías de cataratas, vasectomías, mastografías, entre otras.

La atención se otorga en las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 de Hermosillo, HGZ No. 4 de Guaymas; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5 de Nogales, UMF No. 1 de Ciudad Obregón, y otras más, donde participa personal médico, enfermería, camilleros y diversas categorías.

Entre las acciones que se realizan está la cirugía de cataratas, que consiste en la opacidad del cristalino del ojo, lo que impide el paso de la luz y genera pérdida de la visión.

Se retira el cristalino del ojo afectado y se sustituye por un lente intraocular, logrando con ello una mejora en la visión del paciente.

Este procedimiento es de mínima invasión con duración de 15 a 20 minutos, lo que permite al paciente egresar el mismo día a su domicilio.

Con este recobro de actividades se busca reestablecer el otorgamiento de atenciones médicas, entre las que se mencionan: detección, consulta de control de enfermedades crónico-degenerativas, consulta de especialidades y cirugías no realizadas., entre otras.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.