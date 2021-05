Asume Javier Ibarra serios compromisos con vecinos de Maytorena

Empalme, Sonora.- A trabajar en la solución de los problemas que les aquejan desde hace muchos años, en especial el que tiene que ver con el basurón municipal, que les causa múltiples molestias y es incluso factor de enfermedades, se comprometió el candidato de Fuerza por México, Javier Ibarra González, con vecinos de Maytorena.

El reconocido médico veterinario realizó recorrido en esta comunidad rural, en la que hizo visitas domiciliarias, pidiendo el voto a los pobladores, y escuchando a la misma vez las necesidades que aquí tienen, y que hasta este momento ninguna autoridad les ha resuelto.

El abanderado del partido rosa para la presidencia municipal dejó claro a los vecinos que no es un político del montón como los que han ido, tanto en el pasado como ahora en esta campaña, a prometerles cosas que sabían y saben de antemano que no van a cumplir, porque en primera no tienen voluntad para hacerlo, si llegasen a ganar, y en segunda porque no saben cómo hacerlo.

Sostuvo que en su caso conoce las vías a las cuales recurrir para bajar recursos y buscar solución a los problemas, muy en especial el relacionado con el antiguo relleno sanitario, que hoy es un basurón o tiradero a cielo abierto.

Javier Ibarra dijo que hay programas y fondos a los que se puede recurrir para bajar recursos y buscar la reubicación del antiguo relleno y construir uno nuevo, y eliminar todos esos problemas de una vez por todas a los habitantes de Maytorena, que a veces no pueden ni comer por el mal olor y moscas que llegan provenientes de dicho basurón, sumado al humo cuando se incendia.

Eso se puede solucionar, aunado a otros problemas, como la inseguridad, falta de infraestructura deportiva, mal estado de calles; pero para eso es necesario llegar primero a la presidencia municipal, lo que va a lograr solo con el voto ciudadano, “con el voto de todos ustedes”, refirió el candidato de Fuerza por México a la alcaldía.