La mexicana Andrea Meza se corona como la nuevo Miss Universo 2021

Andrea Meza se llevó la corona de Miss Universo 2021, certamen de belleza que celebró su edición número 69 en un año atípico marcado por la pandemia de covid-19.

Destaca que la contienda se realizó bajo estrictas medidas sanitarias, pero no por ello careció de glamour. Además, este año destacó la presencia de América Latina con candidatas como Estefanía Soto (Puerto Rico), Daniela Nicolás (Chile), Ivonne Cerdas (Costa Rica) y, por supuesto, Meza.

Alma Andrea Meza Carmona ya acaparaba los reflectores tras ganar el concurso Mexicana Universal 2020, pero su nombre comenzó a cobrar fuerza luego de su increíble pasarela el pasado jueves durante un show previo a la final de Miss Universo, en el que lució un traje típico alusivo a un alebrije.

La destacada trayectoria de Andrea Meza La originaria de Chihuahua tiene una licenciatura en ingeniería de software. Está enfocada en su labor como activista, cuyas acciones se centran en defender los derechos de la mujer y apoyar iniciativas que luchan por la equidad de género.

