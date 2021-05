Reos condenados no podrán morir con la inyección letal en cuatro estados de la Unión Americana

Estados Unidos.- En un hecho por demás inédito, cuatro estados de la Unión Americana -Utah, Carolina del Sur, Oklahoma y Mississippi-, darán a escoger a los reos condenados a muerte, morir por fusilamiento o en la silla eléctrica, a causa de la falta de material para la inyección letal.

Los cuatro estados mencionados han frenado el grueso de ejecuciones programadas ante la falta de material, la defensa de los sentenciados han escogido invariablemente este método a sabiendas de la escasez de la cual adolecen; se sabe que los métodos tradicionales de ejecución por fusilamiento y la silla eléctrica, están disponibles para ser utilizados.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, convirtió en ley un proyecto que obliga a que los reos con pena de muerte, escojan entre la silla eléctrica y un pelotón de fusilamiento; el estado que gobierna, ha sido tradicionalmente, uno de los más efectivos con respecto a su tamaño, en cuanto ejecutar la pena de muerte.

Como ejemplo, tres presos condenados a muerte han agotado todas sus apelaciones, pero no pueden ser ejecutados debido a que, de acuerdo con la ley anterior, los condenados que no elijan la silla eléctrica deben morir por inyección; invariablemente, todos han elegido el método que no puede aplicarse, siendo que la silla eléctrica está lista para aplicarse.

Algo deberá hacerse en el corto plazo mientras las leyes vigentes se reforman; los casos se siguen acumulando y las ejecuciones -para bien o para mal-, no pueden esperar por un tiempo indefinido, lo que sí es una realidad, es que la inyección letal al parecer, ya no será la primera opción.