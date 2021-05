Garantiza Profe Trini gobierno honesto y de puertas abiertas

Empalme, Sonora.- Un gobierno honesto y transparente, que trabajará siempre con las puertas abiertas para atender a la gente, se comprometió a encabezar el profesor Trinidad Flores Mendoza a vecinos del poblado La Palma, con quienes tuvo un encuentro y pidió el voto para el próximo 6 de junio.

El candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal sostuvo que su gobierno va a ser de resultados, responsable y de atención rápida y sustantiva a la gente, que aquellos que vayan a hacer una solicitud o realizar un trámite, salgan de Palacio con una respuesta positiva.

“Nosotros no vamos a ofrecer un desayuno por hacer esperar a la gente que acuda a ver al presidente, porque a final de cuentas eso no es cierto; nosotros no vamos a hacer esperar a las personas, porque el presidente o cualquier otro funcionario las va a atender de inmediato”, expresó.

Manifestó que como alcalde se va a rodear de un equipo de colaboradores eficiente, que no vaya a aprender, sino que ya sepa trabajar y tenga la capacidad de dar buenos resultados a la gente, como ocurre con quienes conforman su planilla.

El Profe Trini se reunió también con un grupo de mujeres de la colonia Moderna, a las que pidió su voto de confianza y el próximo domingo 6 de junio acudan a las urnas a emitir su sufragio a su favor y de toda la fórmula verde, que es la que garantiza trabajo y resultados.

Recordó que cuando fue secretario del Ayuntamiento siempre mantenía la puerta abierta de su oficina, y ahora como presidente no va a ser la excepción, porque su trabajo será transparente, con trato directo con la gente y acceso directo para todos a su oficina.