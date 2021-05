Convencidas y decididas familias empalmenses a favor de Luis Fuentes

Empalme, Sonora.- A paso firme y sin escalas, Luis Fuentes Aguilar, candidato de Morena y Nueva Alianza a la Presidencia Municipal, se posiciona en el ánimo de la comunidad rielera, quienes ven con gran aceptación las propuestas del plan de gobierno del contendiente a la alcaldía de la Ciudad Jardín.

Al inicio de su labor de proselitismo, Fuentes Aguilar asistió a dos estaciones de radio de la región, donde habló de sus proyectos y algunas de las anécdotas que ha adquirido mediante sus múltiples visitas en los diversos puntos de Empalme y sus alrededores.

Al sostener una plática con el comunicador Miguel Leyva Guerrero, narró “en la visita en el poblado Antonio Rosales se me partió el alma, llegamos a la casa del señor Juan y me dijo ‘no tenemos agua, y queremos hacer un trato con usted, si usted nos trae agua ahorita votaremos por usted, pero les respondí que no lo voy hacer para que me brindes el voto, lo haré por solidaridad’. Gracias a Dios, el micrófono nos ha dado la oportunidad de tener amigos en todas partes y logramos ayudarlos”, explicó.

A raíz de que la gente se mantiene incrédula ante el evidente abandono de las anteriores y actual administraciones, “El Grande de la Radio” se comprometió con los pobladores a que, de ser favorecido el próximo 6 de junio, regresaría para darles las gracias y comenzar a trabajar de inmediato por su bienestar.

“No los culpo, están dolidos, pues han sido los gobernantes que han llegado que no les han cumplido”.

De esto que, reafirmó que su mandato será a puertas abiertas y para todos, sin excepciones.

“Como siempre lo he dicho, ya es hora de que al pueblo se le de lo que merece y no regateos”, manifestó.

Por ello, el contendiente del partido guinda sigue sumando voluntades a su proyecto, pues la gente está convencida que sus propuestas son claras y bien intencionadas.

Posteriormente, en sus recorridos en la colonia Moderna Centro, donde su equipo de trabajo en un ambiente de algarabía se realizó una actividad de pega de calcas conmemorativas al partido, el aspirante a la silla presidencial del Municipio Rielero junto a su esposa Xóchitl Mejía de Fuentes y su planilla de trabajo, dialogo con los comerciantes y residentes del lugar a quienes les refrendo su intención de impulsar el desarrollo de la economía y sufragar las necesidades más urgentes.

“Sabemos sobre sus necesidades por que las hemos vivido de cerca y por eso trabajaremos en conjunto para acabar con los rezagos que prevalecen en la ciudad y devolverle su brillo a nuestro querido Empalme”, exclamó Mejía de Fuentes al solidarizarse con las madres de familia y trabajadoras.

Al finalizar la intensa jornada, Luis Fuentes agradeció las muestras de cariño de los empalmenses que les abrieron sus puertas y le reiteraron su apoyo incondicional en su travesía a las urnas electorales.