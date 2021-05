Demandan a hombre con deuda y en embargo se llevan hasta su perrito Pug

Saltillo, Coahuila.-Por orden de un juez, luego de que el señor Jorge Zorrilla Rodríguez no pagó una deuda por aproximadamente 32 mil pesos que debía a un taxista por trasladar a trabajadores a su cargo a laborar a empresas, un perro de la raza pug, junto con otros objetos, fue embargado.

«Reyes Bustos, abogado del taxista defraudado, explicó que “por exclusión, lo que no es persona es cosa, y al ser susceptible de apropiación se consideran bienes”.

«Todo lo que se hizo, por lo que fue embargado el perrito, fue un procedimiento judicial que se llevó a cabo conforme a derecho, en el cual hubo emplazamiento, se notificó a Jorge Zorrilla, la persona que debe, en el domicilio donde vive también la señora”.

«Él reconoce perfectamente el adeudo, queda en ir a arreglar con nosotros para ofrecerle alternativas de pago; al no acercarse al despacho, nosotros damos por desentendido y se lleva a cabo el señalamiento de bienes”.

El Código Civil (Artículo 1280) refiere que son bienes muebles por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior, lo que incluye a los animales.

Además, el Artículo 434 del Código Federal de Procedimientos Civiles, especifica cuáles son los bienes no susceptibles de embargo, lo que no incluye a los animales, por esa razón, el actuario enviado por el Poder Judicial, lo incluyó en los objetos a sustraer por el adeudo.

El emplazamiento se realizó el 8 de febrero pasado, el señalamiento de bienes se efectuó el 5 de marzo a cargo de un actuario del Poder Judicial; el 23 de marzo se procedió al requerimiento para pagar antes del embargo o entregar los bienes, y el embargo se ejecutó el viernes pasado.

Jorge Zorrilla y Nicthé Mena estuvieron presentes en el señalamiento de bienes, el deudor se comprometió a realizar pagos por semana e incumplió.

«A pesar de que yo no soy la demandada, se realizó el embargo, al licenciado Santos se le explicó que la persona no vivía aquí (…) pero él ya venía con la fuerza pública y simplemente me tuvieron custodiada con una mujer policía…”.

Tras las evasivas de pago se procedió a ejecutar el embargo, que incluyó a “Frank”. Se sabe que Zorrilla abandonó el domicilio para no cubrir el adeudo.

El abogado Reyes Bustos ofrece terminar con el asunto garantizando el pago al taxista afectado, incluso propone una colecta para reunir la cantidad y con ello saldar la deuda.

Para iniciar, informó que este viernes acudirá al Juzgado Segundo Letrado en Materia Civil, ubicado en Isidro López Zertuche, casi esquina con periférico LEA, para solicitar un Certificado de Depósito y depositar en el banco mil pesos a la cuenta para saldar el adeudo.

Mientras el asunto se resuelve, “Frank” está bajo el resguardo y cuidado de un veterinario avalado por el propio Poder Judicial.

Nicthé Mena, propietaria del perro “Frank”, señaló que aunque para un juez el animal es embargable, ella no tiene responsabilidad en la deuda que contrajo Jorge Zorrilla Rodríguez.

Subrayó que ella no está involucrada, por lo que reclama la devolución del perro del que dijo desconocer dónde está, solo que se lo llevaron a una veterinaria.

Me imagino que si llego a recuperar a ‘Frank’ ellos van a querer que yo pague la estancia que ocupó ‘Frank’ en todos estos días”.

Me está extorsionando prácticamente a mí.

Con información de: Grupo Zócalo