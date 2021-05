Consolida Luis Fuentes su proyecto para Alcaldía de Empalme

Empalme, Sonora.- En cumplimiento de su intensa agenda y a pocos días de culminar concluir el proceso de proselitismo, Luis Fuentes Aguilar, candidato a la Presidencia Municipal de Empalme, llevó a cabo una serie de eventos, donde promovió la técnica 4 de 4 por toda la fórmula de Morena.

Luis Fuentes sostuvo encuentros con vecinos de diferentes colonias, como Libertad, Sahuaral, Pesqueira, 7 de Enero, Bahía del Sol, entre otras.

En dichas reuniones estableció un diálogo directo con los ciudadanos, donde escuchó sus necesidades y dio a conocer sus propuestas para sacar adelante a Empalme del abandono en que se encuentra.

»Seré un digno representante de las familias empalmenses; trabajo, honestidad y compromiso serán algunos de nuestros ejes rectores», aseguro Luis Fuentes Aguilar.

El abanderado por Morena a la silla presidencial precisó de ser favorecido en las elecciones, la prioridad será el pueblo.

»No vengo prometiendo nada que no pueda cumplir, les pido que me den la oportunidad de trabajar por mi Empalme, soy de Empalme, me duele verlo en la situación que se encuentra, por eso les pido su apoyo y colaboración para juntos lograr un Empalme a lo grande”,’ comento Luis Fuentes.

De esto, los vecinos se mostraron convencidos de votar a su favor el próximo 6 de junio, por lo que el triunfo para el abanderado de Morena será inminente.