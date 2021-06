Cierra campaña Profe Trini como puntero en preferencias electorales

Empalme, Sonora.- Como puntero en las preferencias electorales con miras a la elección del 6 de junio próximo, el profesor Trinidad Flores Mendoza, candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal, cerró su campaña de proselitismo, en un evento en el que se dieron cita cientos y cientos de simpatizantes a su proyecto de gobierno.

En un Teatro Ferrocarrilero abarrotado, y en el marco de un evento que se convirtió en una verdadera fiesta, el Profe Trini puso fin a su actividad proselitista en busca del voto popular que lo lleve al triunfo el próximo domingo, colocado como el candidato a la Alcaldía mejor posicionado.

En su mensaje a sus simpatizantes, el Profe Trini manifestó que su gobierno se va a componer de cinco ejes rectores: Estado de Derecho, Inclusión Social, Economía, Medio Ambiente e Infraestructura, por medio de los cuales Empalme va a pasar al siguiente nivel, va a alcanzar su desarrollo.

Destacó que el suyo va a ser un gobierno respetuoso y eficiente, con más y mejor seguridad ciudadana, en el que el Cabildo va a ser plural y con un verdadero trabajo colegiado.

Aseguró que una de las primeras acciones va a ser buscar la reestructuración de la deuda pública e implantar una austeridad operativa en la administración municipal, para que así los recursos sean utilizados en más beneficios para la comunidad empalmense.

Acompañado por los integrantes de su planilla, el candidato del Partido Verde a la Alcaldía subrayó que otro objetivo es la dignificación de los policías, tanto en lo personal como en lo profesional; incrementar el número de patrullas y moto patrullas; aumentar el número de cámaras de video vigilancias y todas las acciones que sean necesarias para regresar la tranquilidad a los ciudadanos.

El Profe Trini subrayó que su gobierno va a ser sensible, humano y solidario; un gobierno con un Empalme educado, gestor del empleo, y muy especialmente generador de un entorno saludable, ecológico y con un medio ambiente sustentable.

Vamos a encabezar un gobierno con más y mejor infraestructura urbana, agregó; con pavimentación de calles a base de concreto hidráulico, así como la aplicación de la primera fase de pavimentación en las comunidades rurales.

Hizo énfasis que su sueldo será de cero pesos como alcalde, porque lo que le corresponde y está presupuestado lo va a destinar para beneficiar a familias empalmenses con vulnerabilidad social, a instituciones forjadoras de valores, a proyectos productivos y culturales.

Afirmó que su sueldo como maestro jubilado le es suficiente para proveerle a su familia una vida digna, “por lo que demostrado va a quedar que yo no vivo ni he vivido de la política, como lo han vociferado muchos que me señalan que me ha gustado estar pegado a la ubre del presupuesto público, y sí en cambio me he dedicado a ayudar a quienes menos tienen”.

Acompañaron al Profe Trini en el cierre de campaña los candidatos a la diputación federal por el 04 Distrito, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, doctor Felipe Martínez Robles y Adalberto Limón, respectivamente; el candidato a la Diputación Local por el XIV Distrito, Manuel Orduño Moreno; el dirigente del Partido Verde en Sonora, Omar del Valle Colosio, entre otros invitados.