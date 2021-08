¡Terror en las alturas!: Vuelo de Aeroméxico – Ciudad de México – Hermosillo – aterriza de emergencia

Hermosillo, Sonora.- Momentos de angustia y desesperación sufrieron pasajeros de un vuelo de Aeroméxico procedente de la Ciudad de México y con destino en la capital de Sonora, cuando al momento de aterrizar levantó nuevamente el vuelo, trasladándose a Mexicali, Baja California, sin dar mayor explicación de lo ocurrido a los pasajeros.

En el infortunado incidente el cual no pasó a mayores, hubo gritos, miedo, pánico y hasta un desmayo, que las sobrecargos tuvieron que atender con diligencia, en aras de mantener la calma entre los pasajeros; un usuario del vuelo referido, identificado como Cuauhtémoc Zepeda, expresó su malestar ya que hasta el momento no tienen explicación alguna de lo sucedido.

Zepeda relató: «salimos de la Ciudad de México con destino a Hermosillo, y a punto de aterrizar el avión empezó a ‘zangolotearse’ y en cuestión de segundos se generó un pánico entre los pasajeros», añadió: «en esos momentos el avión se elevó de nuevo con dificultades y voló hasta Mexicali», Zepeda dijo que le pedían explicaciones a las sobrecargos de lo ocurrido, pero únicamente les pedían que mantuvieran la calma.

Ya en la ciudad de Mexicali, 15 pasajeros prefirieron no continuar con el vuelo por desconfianza, poco después, levantó el vuelo a Hermosillo con el resto de pasajeros; el mismo pasajero relató que supo que se registraban fuertes vientos en la capital de Sonora, y que tal vez por eso no pudo aterrizar.

Las autoridades aeronáuticas investigan lo ocurrido, y aunque no hubo lesionados, solo afectaciones en los tiempos de traslado de los pasajeros, las indagatorias continúan en aras que no vuelva a ocurrir un incidente como el que nos ocupa, y que afortunadamente, no pasó a mayores.