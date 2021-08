Emite Unidad Cibernética SSP Sonora recomendaciones para prevenir software malicioso y evitar ataques de Ransomware

• El Ransomware infecta los equipos y le da al ciberdelincuente la capacidad de bloquear un dispositivo desde una ubicación remota

Hermosillo, Sonora.- Un llamado a extremar medidas de prevención ante un ataque de Ransomware emitió la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora y evitar que los delincuentes tomen el control de toda la información y datos almacenados en los dispositivos electrónicos.

El titular de la Unidad Cibernética, Diego Salcido Serrano, informó que ante el compromiso de alertar a la ciudadanía de los nuevos modos de operación de los ciberdelincuentes es que periódicamente se está actualizando información.

El Ransomware, explicó, es un software malicioso que al infectar los equipos le da al ciberdelincuente la capacidad de bloquear un dispositivo desde una ubicación remota y encriptar archivos quitando el control de toda la información y datos almacenados.

Señaló que se camuflajea dentro de otro archivo o programa apetecible para el usuario que invite a hacer click, como archivos adjuntos en correos electrónicos y vídeos de páginas de dudoso origen.

Señaló una vez que ha ingresado en el ordenador el malware se activa y provoca el bloqueo de todo el sistema operativo y lanza el mensaje de advertencia con la amenaza y el importe del “rescate” que se ha de pagar para recuperar toda la información.

El mensaje, dijo, puede variar en función del tipo de Ransomware al que se enfrenta como contenido pirateado, pornografía o falso virus. Para ello, la SSP a través de la Unidad Cibernética da a conocer las formas en las que se puede prevenir esta afectación.

Salcido Serrano expuso que para prevenir esta situación es mantener el sistema operativo actualizado para evitar fallas de seguridad, instalar un buen producto antivirus y mantenerlo siempre actualizado, evitar abrir correos electrónicos o archivos con remitentes desconocidos, no navegar por páginas no seguras o con contenido no verificado y tener siempre una copia de seguridad actualizada, es la mejor forma de evitar la pérdida de información.