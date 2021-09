Abuelitos de asilo sobreviven a brote de covid, ya fueron vacunados y celebran con una carne asada

Guaymas, Sonora.- Esta es una historia que debe contarse, un nutrido grupo de abuelitos de un asilo celebraron con una carnita asada haber sobrevivido a un brote de covid que afectó a la población de esa casa de retiro, todo fue gracias a que ya estaban vacunados y con el tratamiento y cuidados adecuados, libraron el contagio y hasta pudieron celebrarlo en todo lo alto.

Fue a principios del mes de agosto que surgió el brote, los afectados fueron cinco adultos mayores de la casa de retiro Nuestra Señora del Rosario y dos de ellos, presentaron un cuadro más grave de contagio, pero fue gracias al cuidado del personal del lugar que a las tres semanas pudieron darlos de alta, razón por la cual decidieron celebrarlo.

La directora de la casa de retiro Verónica Alcaraz Cervantes, tuvo el beneplácito de seguir contando con todos sus inquilinos, por lo que les organizaron una carnita asada pero a puerta cerrada, esto con el fin de celebrar la vida y seguir con los cuidados a los ancianos para que vivan muchos años más.

Personal de la casa de retiro comentó que finalmente la vacuna anticovid si funciona, puesto que ellos consideran que si no hubieran estado vacunados, quien sabe como les hubiera ido; por lo pronto, pudieron celebrar con lo que más les gusta a los sonorenses de cualquier edad, no faltó quien dijera de manera jocosa: ¿Se va a hacer o no se va a hacer… la carnita asada?