Joven no trabaja por que hace mucho calor y decide buscarle empleo a su novia embarazada

Saltillo, Coah.- Un joven de Acuña, Coahuila, se volvió viral en redes sociales, esto luego de haber solicitado la ayuda de la población para encontrar un empleo para su pareja, quien está embarazada.

Edgar ‘A’, argumentó que él no podía trabajar, pues “hace mucho calor y le duele la cabeza”.

«Hola amigos, les quiero pedir un favor, lo que pasa es que ya tengo rato sin trabajo y mi novia esta embarazada (tiene tres meses) y como no tengo trabajo , no le he comprado las cosas esenciales para cuando nazca y quería pedirles de favor, si conocen un trabajo donde acepten embarazadas, se los agradecería mucho, ya que yo no puedo trabajar porque hace mucho calor y luego me duele la cabeza”.

En pocos minutos la publicación del joven acuñense se comenzó a compartir, en los comentarios, las parejas de internet se etiquetaban entre sí. “Ya me vi amor”, “así me vas a decir a mí”, se puede leer.

Otros expresaron su desacuerdo: “eso les pasa por casarse con un Brayan”, “póngase a jalar we”.

Al final el joven aclara que la publicación es una broma.