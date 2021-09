VIDEO: Elotero que sufrió accidente recibe el «amor» de las redes al hacerse viral

En internet, se compartió un clip donde se mostró el accidente que sufrió el comerciante en Monterrey, Nuevo León.

El vendedor fue identificado como Don Cayetano, quien trabajaba en su triciclo sin pensar que se terminaría volteando en una de las calles de la colonia Altamirano.

Los vecinos que escucharon y vieron lo ocurrido no dudaron en salir para apoyar al hombre a levantarse.

Don Cayetano se vio muy consternado porque perdió todos los productos que ofrecería en las calles de la ciudad.

Una usuaria difundió el caso y trató de encontrar a Don Cayetano con la finalidad de intentar apoyarlo. A través de diferentes medios, se reveló que el comerciante resultó lastimado y por eso no podía salir.

LA HUMANIDAD AÚN EXISTE… 👏

Elotero se cae, pierde toda su mercancía y sufre de quemaduras por el agua hirviendo, sin embargo, algunas personas corrieron a apoyarlo y en redes internautas ayudaron a localizarlo y recuperar su changarrito. / @tinta_fresca pic.twitter.com/gEHK9sUqoW — Reportajes_Tinta (@ReportajesTinta) September 9, 2021

Hija de elotero pide ayuda para su papá

Después del accidente, la hija del elotero pidió el apoyo correspondiente para su padre, quien debido a las lesiones tendría que quedarse en su casa a descansar en lo que se recuperaba.

La usuaria G L Aries Acuario compartió dos fotos en las que se mostró al señor sentado y con vendas.

El accidente ocasionó que el hombre resultara golpeado en un brazo, así como en la pierna.

En la red se vieron los mensajes de personas solicitando que los internautas enviaran un poco dinero para sacar adelante al ciudadano de Monterrey.

“PIDO APOYO POR PARTE DE LOS INTERNAUTAS PARA AYUDAR AL ELOTERO CON ALGO DE DINERO PARA QUE VUELVA A SURTIR SUS ELOTITOS”.

La hija de Don Cayetano publicó un número de cuenta para que los internautas le depositaran lo que pudieran.

Don Cayetano agradece el apoyo

En un nuevo video de Facebook, se vio al elotero en su casa y enviando saludos a los cibernautas.

Don Cayetano aprovechó para agradecer a quienes lo han apoyado en lo económico durante estos momentos difíciles.

“LES MANDO MIL BENDICIONES, QUE YO ME VOY A RECUPERAR PRIMERAMENTE DIOS. DIOS LOS BENDIGA DONDE QUIERA QUE ANDEN, YA QUE EL ACCIDENTE NUNCA FALTA EN ESTE MUNDO LA MERA VERDAD”.

Después de sus palabras de agradecimiento, la esposa de Don Cayetano decidió reaccionar al respecto.

La mujer expresó que la venta de elotes es el único sustento que tienen para sacar a sus hijas adelante.

Además, la pareja del hombre externó que sus hijas perdieron sus fuentes de ingresos por culpa de la cuarentena.

“NO ME QUEDA MÁS QUE DECIRLES MIL GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE ME ESTÁN DANDO A MÍ Y A MI FAMILIA, NO PUEDO DECIR MÁS QUE MIL GRACIAS”.