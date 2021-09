Denuncian maltrato físico y emocional contra los abuelitos en el Cobijo San José de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Este día un familiar de uno de los ex internos del Cobijo San José de Guaymas denunció sobre los maltratos físicos y emocionales que sufren por parte de personal que esta al cuidado de los adultos mayores.

La persona de quien nos reservaremos su identidad para evitar represalias nos describió el siguiente caso:

«Buenas tardes, quería poner un reporte acerca del Cobijo San José de Guaymas, debido a que mi abuelito estuvo internado ahí por unos meses, pero en días pasados fue golpeado por una persona externa, que es un elemento de la Policía Preventiva Municipal, a quien dejaron ingresar porque es pareja de una de las personas que está al cuidado de los internos.

Se quiso hacer un reporte con el ingeniero Oscar Alberto González García, pero su respuesta fue:

«A mi sólo me corresponde el asunto administrativo, tienes que hablar con la encargada»

«Pero al momento de hablar con ella su respuesta no fue nada correcta al contrario».

«Al momento de hablar con estos encargados del Cobijo, ellos irían a poner una denuncia contra la persona porque eso no debió haber pasado, Pero no sólo mi abuelo fue agredido, sino también un señor que padece Síndrome de Down que está en silla de ruedas».

«Hablando con mi abuelo él platico todo lo que pasa en este lugar, que solo les dan de comer frijoles y huevos todos los días, los aires acondicionados solo los prenden por las noches y los apagan a las cinco de la mañana. Cada mes se hacía un pago de 6 mil pesos».

«El comandante de la AMIC fue a visitar el cobijo y el ingeniero no lo dejo pasar, ni hablar con mi abuelo, no tuvo un buen comportamiento hacia la autoridad, a quien le negó la entrada para ver que era lo que había sucedido».

«Este fin de semana cuando sacaron a mi abuelo del cobijo por todo lo que pasó, al momento de quererlo llevar a poner la denuncia no quiso asistir sus palabras fueron “ya para que, no van hacer nada”.

«Él es un señor de 91 años, una de esas cachetadas que le dieron pudieron causarle algún daño».

«Siempre veo que donaciones al cobijo de San José para que las personas no reciban lo que se lleva, el lugar está en muy malas condiciones, los tienen pasando calores, les dan muy mala alimentación».

«La pregunta aquí es:

¿A donde se van todas las donaciones que hacen las personas?

¿Qué hacen con las pensiones de los internos ahí?

¿Por qué al entrar ahí, si tienes pensión te piden la tarjeta y el código?

«En caso de no tener pensión tienes que pagar, la cantidad de 6 mil pesos y un apoyo al DIF de mil pesos».

«Se dan golpes de pecho que están en contra del maltrato del adulto»

¿Dónde quedo eso el día que golpearon a mi abuelo?

«Al principio se negaban lo que había sucedido y después lo tuvieron que aceptar porque mi abuelo es una persona que está lúcida, que todo dice».

«Las autoridades ahora con este cambio de gobierno deberían voltear a ver qué está pasando en el cobijo de San José, porque no solo fue a mi abuelo a quien golpearon, las personas ahí tienen miedo de hablar».

«También debería de revisas a que personas ponen al cargo de estos lugares, porque les falta un poquito de más ética, negarse de lo ocurrido y negar que la autoridad confirme lo que está pasando».

«Por nuestra parte fue una muy mala experiencia porque pensábamos que ahí iba a estar bien mi abuelito pero no fue así. Él no quiso poner la denuncia por el maltrato que tuvo, pero las personas tienen que saber de lo sucedido, porque no todo es como las fotos que suben y ellos dan a entender».