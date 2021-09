AMLO se niega a petición de los Yaquis de cancelar Acueducto en Sonora

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que resultaría costoso cancelar el acueducto Independencia en Sonora, petición que fue realizada ayer por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; sin embargo, no descartó que se tome esa decisión.

«Lo que el ingeniero Cárdenas planteó ayer es que se hizo en el gobierno anterior un acueducto hacia Hermosillo y esto generó una oposición de los pueblos. Nosotros consideramos que con esta decisión que estamos tomando, de entregar agua suficiente a los pueblos, se puede resolver esta situación, porque también ahora cancelar eso (el acueducto), nos va a resultar problemático, ya hay una inversión», dijo en conferencia de prensa.

Señaló que la cancelación del acueducto sería analizada con calma, porque «no es un tema de sí o no», y que la medida velará por la justicia para los pueblos yaquis. El Presidente indicó que la inversión que se realiza en la infraestructura busca evitar el desperdicio y no sólo se trata de extraer agua, sino de asegurar el abasto para la comunidad y, además, serán rehabilitados todos los sistemas de riego.

«Pensamos que nos va a alcanzar, porque también hay mucho desperdicio de agua, como no se invertía en infraestructura hidráulica, no se están recubriendo los canales para que el agua no se desperdicie y ahora la inversión que vamos a hacer va en ese sentido».

López Obrador señaló que los pueblos yaquis no tienen agua, ni siquiera para uso doméstico, y el compromiso del gobierno es asegurar el abasto con infraestructura moderna. «Por primera vez, los pueblos originarios van a manejar un distrito de riego en el país y van a ser los yaquis.

Estamos contemplando una inversión total de cerca de 12 mil millones de pesos. Tenemos trabajando servidores públicos, a los que les agradezco mucho porque se han ido allá, porque tenemos 27 meses nada más, debemos terminar a finales del 2023, para hacer los canales y poder regar hasta 60 mil hectáreas».