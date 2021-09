Mujer se siente realmente atractiva a pesar de tener barba y bigote

Ciudad de México.- Las inseguridades nos acompañan a diarios, pues sabemos que siempre existe ese algo en nuestro cuerpo que quizás no nos agrada tanto como lo demás. Sin embargo, aprender a salir de esos pensamientos y abrazarse tal y como somos, es el camino correcto.

Pero claro, si se suman otras personas a resaltar esos aspectos “negativos”, probablemente será mucho más difícil.

Así es como a tenido que lidiar por largo rato una mujer en redes sociales. Debido a su condición de ovario poliquístico, una afección hormonal que puede causar un crecimiento de cabello de patrón masculino, ha sufrido las críticas de personas que no acostumbran a

ver “mujeres con vello”.

Gracias a una serie de videos, la mujer ha explicado en su cuenta de TikTok la condición que la afecta y las razones para producir más vello que otras mujeres. Una situación que la ha hecho sentirse insegura pero que no te pretende ocultarla del todo.

Tengo ovario poliquístico y mi cuerpo produce más hormonas masculinas y es por eso que tengo un exceso de vello corporal como el vello facial”, comenzó diciendo Sare para frenar los comentarios negativos.

«Me he aceptado y estoy feliz, afeitarme es parte de mi rutina diaria”, dijo Sare para hacerle frente a personas que la han llamado “hombre” en varias oportunidades. “Chicas, ustedes son mucho más que su vello facial. El hecho de que tengas vello facial no significa que no puedas sentirte sexy o atractiva.

A sus más de 7000 seguidores, les comunicó que si bien ha probado la técnica de depilación láser desde los 18 años, “esta no funcionó” y hoy debe vivir con los vellos que se lucen sobre todo en la zona del mentón.

Un entusiasmo que sus seguidoras, que quizás pasan por lo mismo, agradecen de sobra. “¡Amo tu confianza, chica!”, le dijo una, mientras otra agregó: “Te encuentro absolutamente increíble por aceptar esto”.