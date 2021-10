Novia "tóxica" pide que las entregas que hagan a su pareja las lleve una persona fea

Las redes sociales nos han ayudado a visibilizar momentos bellos, pero también negativos o incómodos. Como el reciente caso de una de las vendedoras de ‘Pichicateria’ –emprendedoras que venden y entregan productos por pedidos en línea– que evidenció a una clienta que al parecer tiene una ‘relación tóxica’, pues la mujer pidió que las entregas las hiciera una persona ‘fea’, pues su novio recogería el pedido. El caso ha causado múltiples opiniones, entre las que se encuentran varias críticas por su actitud. Fue a través de redes sociales en donde se evidenció la actitud de la mujer que pidió a la vendedora que su pedido fuera entregado por una persona fea y no por quien la atendió, pues al parecer se arreglaba mucho.

La historia de las emprendedoras de ‘Pichicateria’ inició con una captura de pantalla que evidenció los celos de la clienta que al parecer tiene una relación tóxica, pues hay celos de por medio. En el mensaje expuesto de la mujer se leen varias preguntas que ésta le hace a la vendedora. Aseguró que era ella –la vendedora– la del problema, pues al parecer se había ‘arreglado’ tras enterarse que su novio recogería el pedido.

“El problema eres tú bebé, por eso preguntaba si entregabas sólo tu…. Sólo que sin que te ofendas, siempre te arreglas y así cuando entregas? O sólo fue porque te dije que iba mi novio?”, escribió la clienta a la vendedora. Ante la petición, la emprendedora se mostró contrariada por la petición. Sin embargo, la mujer continuó. Aseguró que ella tiene problema con que sea ella quien le entregue el pedido.

Admitió que las personas solteras no le dan confianza. “La verdad yo estoy muy feliz con él y mejor que le entregue el chavo o una fea, tú no por fis… Pero no te ofendas nena, es que a mí las solteras no me dan confianza”, dijo la clienta. Por si fuera poco, la mujer pidió a la emprendedora que bloqueara a su novio de la página. “¿Puedes bloquear a mi novio de tu página?”, pidió la mujer con celos. “Claro bebé, dame su usuario”, respondió la emprendedora. “¿Para qué? Jajajajaja de tonta te lo doy”, dijo la clienta celosa.

Finalmente, el penoso caso cerró con la amenaza de la clienta quien dijo que la quemaría por “quita novios”. Incluso, dijo que la acusaría de ratera. El caso como era de esperarse se volvió viral en las redes sociales. Desató múltiples comentarios negativos en su contra. “Mejor no tener novia”; “Qué onda con su inseguridad”; “Tóxica nivel dios”; “Y eres celosa, amor… pues”; “Que bueno que la exhibiste”, se lee entre las reacciones en su contra.​