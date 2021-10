Sonora es cuarto lugar nacional en creación de empleos durante el mes de septiembre

Hermosillo, Sonora, 5 de octubre del 2021.- En el mes de septiembre Sonora registró la creación de 13 mil 194 empleos, lo que sitúa a la entidad en cuarto lugar a nivel nacional y la coloca en cifras que se generaban previo a la pandemia, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Una buena noticia: Sonora creó 13 mil 194 empleos en el mes de septiembre. Tiene el cuarto lugar en creación de empleos a nivel nacional, lo cual nos indica que en términos de recuperación de empleos estamos prácticamente en los números anteriores a la pandemia. Es una muy, muy buena noticia. Significa que ya la economía del estado entra en los rieles de la normalidad y a partir de aquí va a ser cada día más fácil de reimpulsar el crecimiento económico”, expresó.

El mandatario estatal, en compañía de los secretarios Omar del Valle Colosio, de Hacienda, y Aarón Grageda Bustamante, de Educación, anunció que este miércoles tendrá una reunión con directivos de Grupo México, en la que abordará temas en el marco del Plan de Justicia para Cananea, entre ellos, el problema de abasto de agua que por años ha sufrido la población del municipio.

“He encontrado en las autoridades, en los directivos de Grupo México, una apertura y una sensibilidad extraordinaria a los planteamientos que les hemos venido haciendo; no voy a ocultar aquí que yo históricamente he tenido una posición crítica respecto a Grupo México, por eso reconozco con particular énfasis esta disposición que ahora registro de su parte», comentó.

En otro tema, el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, anunció el programa “Reactiva tu escuela” con el cual se busca habilitar el 100 por ciento de los planteles de educación básica para el 15 de diciembre de este año, con el apoyo del sector empresarial y por medio de adopción de planteles, donaciones en especie o fondos para consolidar las obras de reparación pertinentes, involucrando a padres de familia y vecinos.

El titular de la SEC informó que actualmente los planteles de nivel básico son los que presentan mayores daños por el abandono derivado de la pandemia y el vandalismo, y de un universo de tres mil 72 escuelas de nivel básico, la prioridad es reactivar 941, mismas que se encuentran sin operar por presentar daños en servicios básicos.

Parte fundamental de este programa, dijo, será la colaboración de los empresarios, por lo que contarán con las facilidades de un proceso ágil para la deducibilidad fiscal y transparencia total de la aplicación de sus contribuciones, a través de una página web donde se publicarán los avances por inmueble reactivado y los recursos utilizados.

El secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, manifestó que sobre el déficit de caja programado para el cierre de año, la cifra que se heredó de la administración 2015-2021 es de ocho mil 200 millones de pesos, debido a que a la cifra anterior de cinco mil 470 millones de pesos se le sumaron conceptos que están registrados en Tesorería por pasivos devengados de proveedores de servicios generales, y proveedores que aún no facturan sus estimaciones, así como adeudos de la pasada administración.

Del Valle Colosio señaló que este gran déficit se deriva de un deficiente manejo de la Tesorería, y un inadecuado control de la programación de gasto, por lo que continúan las acciones de austeridad y reajuste de las finanzas públicas.