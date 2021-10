Marinos buscan despedir a policías municipales corruptos en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora. El proceso de saneamiento del personal adscrito a la Policía Preventiva y Tránsito Municipal sigue firme y están próximos a iniciar los exámenes de Control de Confianza, así como de antidoping, aseguró el capitán Cándido Tarango Velázquez.

El comisario general de Seguridad Pública en el Municipio de Cajeme reveló que el año pasado un total de 17 elementos no aprobaron el examen de confianza y por esa misma razón se les dio de baja de la corporación.

“Quiero establecer como regla general este control año con año, 17 no lo aprobaron el año pasado y fueron cesados; este año se los vamos a volver a hacer, pero la pandemia no lo ha permitido, no nada más de confianza, sino también del polígrafo”.

Aseguró que “también se les practicarán exámenes antidoping, y para el examen de confianza vamos a solicitar el apoyo de la Secretaría de Marina, que podría ser en Guaymas”.

Mencionó la baja de 17 elementos más por problemas legales, algunos incluso de drogas, “no van a ser reincorporados, ya no son confiables”, aseguró el comisario Tarango.