CHIAPAS.- Justicia para Carlitos, el niño de once años asesinado por sus “madres adoptivas”, piden a las autoridades los vecinos del fraccionamiento donde vivía el pequeñito.

Residentes de la zona informaron que el niño constantemente era tratado mal y golpeado por las dos mujeres que los habían adoptado.

Era un niño tierno, sumiso, sin vida, siempre le dijimos que hablara, que dijera, no mis mamis me quieren mucho mis mamis me tienen bien”, dicen que les decía.

Escuchaban su llanto y llamaban al DIF pero nada hacían

Platicaron con medios locales que en algunas ocasiones, cuando lo golpeaban las madres adoptivas, lo escuchaban llorar en el departamento donde vivía, ubicado en el Edificio Tigres, del Fraccionamiento Monte Bello, en Chiapa de Corzo.

Y que llamaban al DIF pero solamente iban pero no investigaban más a fondo.

Además denunciaron que las mujeres lo obligaban a vender chicharrones y que si no cumplía con la venta que le pedían lo golpeaban.

“Si comía o desayunaba, era porque lo invitaban aquí los vecinos”, platicó una vecina.

Los malos tratos contra el pequeño nunca cesaron y el pasado 30 de septiembre fue asesinado. En su cuerpecito las autoridades contabilizaron al menos 50 excoriaciones.

Las “mamis adoptivas”, identificadas como Sanvidal y Elena fueron detenidas por las autoridades, una de ellas era enfermera y la otra catedrática de un plantel educativo.