Guardia Nacional ofrece 19 mil mensuales por integrarse en sus filas en Sonora

Ciudad de México.- La oficina de la Guardia Nacional (GN) está lanzando una convocatoria en la cual solicita mujeres y hombres interesados en ingresar a sus filas, a que apliquen para formar parte de esta institución de seguridad pública y para lo cual ofrece un sueldo de hasta 19 mil pesos mensuales.

Fue a través de su página web que dio a conocer dicha convocatoria, y en la cual indica que como objetivo principal y que regirá su estadía en el instituto, es su lema: «servir a la nación con legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos».

Los interesados e interesadas deberán cumplir con varios requisitos que se darán a conocer en la página web oficial de la GN; estos son:

— Ser mexicano por nacimiento

— Ser soltero (a) y no vivir en concubinato

— Edad mínima de 18 años y máxima de 30.

— Estatura mínima hombres 1.63 y mujeres 1.55

— Índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9

— Carta de no antecedentes penales

— No perforaciones, excepto lobulares en mujeres

— No haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas.

Para participar los interesados (as) deberán comunicarse al teléfono 55 57 01 84 11 extensión 1050, o acudir a uno de los 12 Centros Regionales de Reclutamiento, instalados a largo de la República Mexicana.