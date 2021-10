Dictan formal prisión contra tres ex servidores públicos de Sonora por el desvío de 80 millones de pesos

Hermosillo, Sonora. La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su Delegación Sonora, obtuvo vinculación a proceso en contra de tres personas, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó los medios de prueba para que el Juez conocedor de la causa penal determinara dicho auto de formal prisión en contra de los ex funcionarios del Estado de Sonora: Carlos, ex Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, Mario, ex Tesorero adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y Luis, ex Director General de Control de Fondos y Pagaduría Adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.

Los citados están relacionados con probables actos de peculado, cometidos en el ejercicio 2016, por supuestamente haber realizado actos consistentes en transferir recursos por la cantidad de 80 millones de pesos, de una cuenta específica a otras diversas de gasto corriente, por lo que dieron una aplicación distinta al que estaban destinados en las metas y objetivos para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas (APAZU) 2012.

HABÍAN SIDO SANCIONADOS E INHABILITADOS

1. Carlos Manuel Villalobos Organista, ex Tesorero del Estado adscrito a la Secretaría de Hacienda, fue inhabilitado por 10 años y obtuvo una sanción económica por 2 mil 782 millones 820 mil 471 pesos con 26 centavos.

2. Mario César Cuen Aranda, ex Tesorero del Estado, obtuvo una inhabilitación por 10 años y una sanción económica por 329 millones 346 mil 473 pesos con 12 centavos.

3. Luis Alberto Sotelo González, Director General de Control de Fondos y Pagaduría, fue inhabilitado por 10 años y sancioando por 82 millones 665 mil 834 pesos con 66 centavos.