Afecta HSBC a miles de trabajadores de Maquilas con depósito de raya

Empalme, Sonora.- Miles de trabajadores de la industria maquiladora en Guaymas y Empalme se están viendo afectados con el pésimo servicio que brinda el banco HSBC, en el que la empresa Tetakawi les hace el depósito de la raya, toda vez que desde la semana pasada no han podido retirar su dinero ni pueden pagar en el comercio con las tarjetas.

Y peor aún, es hora que la institución bancaria no hace una aclaración del por qué esta situación, y mientras tiene a no menos de 13 mil 500 trabajadores en serias dificultades, porque no pueden sacar el dinero de su raya ni en cajero ni en ventanilla, ni pueden pagar productos ni servicios con la tarjeta, aseveró Rolando Corral López.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Obreras en Empresas Maquiladoras manifestó que en algunos casos los trabajadores van a tener que pagar hasta intereses por no cubrir a tiempo compromisos que tienen con bancos, mueblerías y otros comercios, y peor aún, ni pueden hacer la compra de la despensa para comer.

Dio a conocer que desde el jueves de la semana pasada la empresa hizo el depósito de la raya correspondiente, y es hora que los trabajadores no pueden disponer de su dinero.

Lamentó que a pesar de este tipo de situaciones, el gobierno no aplique sanciones a estas instituciones bancarias, a las que todo solapa, pero en cambio permite que los bancos apliquen altos intereses cuando una persona que les debe, se atrasa con el pago de algún crédito.