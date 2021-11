Guaymas, Sonora. La Comisión Plural de Regidores, encargados del proceso de entrega-recepción, acordaron citar ante la Contraloría Municipal a la ex alcaldesa Sara Valle Dessens y varios de quienes fueran sus funcionarios en la administración 2018-2021, para que aclaren una serie de puntos que se consideran irregulares.

Se dijo que son carpetas de procedimientos administrativos y ejecución de obras que están incompletas, sin sustento y una serie de requisitos de ley que presuntamente se incumplieron.

De esta manera, además de la ex presidenta municipal Valle Dessens, también pasarán a declarar el ex secretario del Ayuntamiento, Arturo Lomelí Cervantes; la ex tesorera Célida Botello, además del ex director general de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Marín Martínez.

Aparecen también el ex contralor Antonio De Marco, los hermanos Brandon y Bernardo Ibarra y las hermanas Zulma y Ana Merlos, entre otros.