Llaman a comparecer al Pantico por irregularidades y desvío de recursos

Empalme, Sonora.- El Ayuntamiento giró notificación al ex alcalde Miguel Francisco ‘Pantico’ Genesta para que se presente a comparecer mañana jueves ante Cabildo y explique las anomalías que fueron encontradas en la auditoría que se practicó a su administración, pero fuentes muy cercanas al ex edil aseguran que no se va a presentar.

La comparecencia está programada para las diez de la mañana, y será la primera de cuatro que se tienen contempladas durante la semana, entre las que se cuentan la del ex tesorero Juan Jesús Aragón Ramírez, la ex síndica Adriana Margarita Pacheco Espinoza; el ex director de Obras, Humberto Pavlovich Peralta, y el ex contralor José Francisco Palacios Esquer.

Al ex presidente municipal se le está citando ante la Comisión Especial que se creó para dar seguimiento a la investigación a la anterior administración, toda vez que no se llevó a cabo el proceso de entrega – recepción tal como lo marca la ley, y por las muchas anomalías encontradas a la revisión contable que se hizo a su gestión.

Pero se dijo que el ex alcalde no se va a presentar, como tampoco el ex tesorero, ex director de obras y ex contralor, y solamente acudirá a la cita la ex síndica Adriana Margarita Pacheco, quien mantuvo siempre fuertes diferencias con el ‘Pantico’ Genesta, las cuales fueron ventiladas incluso ante los tribunales.