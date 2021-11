Ahora Contraloría cita a comparecer al ‘Pantico’ y ex funcionarios

Empalme, Sonora.- Ahora corresponde a la Contraloría Municipal citar a comparecer al ex alcalde Miguel Francisco Javier ‘Pantico’ Genesta Sesma y parte de quienes fueron sus funcionarios durante la pasada administración, en la que se presume hubo malversación de dineros públicos y ejercicio abusivo de sus funciones.

Solo que ahora, a diferencia de los citados a comparecer ante Comisión Especial de Cabildo, la lista para esta comparecencia es mucho más larga, que aparte del ex presidente municipal, incluye a 20 ex funcionarios, entre ellos quien fuera la síndica Adriana Margarita Pacheco Espinoza.

El citatorio para esta comparecencia está firmado por el contralor, licenciado Leobardo Olmos de la Cruz, y es para Francisco Javier ‘Pantico’ Genesta’; Juan Jesús Aragón Ramírez, ex tesorero, y Dora Olivia Cuen Santacruz, ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, que están citados para el lunes 29 de noviembre.

El martes 30 los citados son: Adriana Pacheco Espinoza, es síndica; Giezy Noé Cordero Duarte, ex director de Acción Cívica; Arturo Arriola García, es coordinador del Transporte; Víctor Alfredo González Figueroa, ex jefe de personal, y Brissa Guadalupe Félix Morales, ex directora de Salud Municipal.

El ex contralor José Francisco Palacios Esquer; el ex coordinador de Ecología, Edson Manuel López Torres; el ex director del Deporte Municipal, Pablo Gerardo Ortiz González, y el ex director de Obras, Humberto Pavlovich Peralta, fueron citados para el miércoles primero de diciembre.

Para el jueves 2 de diciembre los requeridos son el aún comisario de Seguridad Pública, Luis Alberto Taylor González; el ex coordinador de Protección Civil, José Arnoldo Machado Guerrero; los ex jurídicos Oscar Esquivel Valenzuela y Antonio Gómez Berúmen, y el ex titular del Impland, Jaime Agruel Robles.

El viernes 3 de diciembre la lista continúa con Gustavo Adolfo Rodríguez González, ex secretario del Ayuntamiento; Elvia Ávalos Román, ex directora de Desarrollo Social; Ignacio Ruiz Núñez, ex coordinador de Desarrollo Económico, y Mayra Ivette Genesta Val, ex directora del DIF.