Ocosingo, Chiapas.- Josmar Noe de dos años de edad, originario de Ocosingo, Chiapas, se encuentra en terapia intensiva tras haber tragado una pila y haberse quedado atorada en su garganta.

A pesar que los médicos lograron extraer dicho objeto, este se oxido en el interior de su garganta, lo cual provocó quemaduras y complicaron su salud.

Sus padres Marcelina Vázquez y Candelario de la Cruz, son humildes campesinos de escasos recursos, por lo que piden ayuda a la ciudadanía ya que estarán en el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por al menos 15 días.

Los accidentes suceden y a veces son lamentables, no es culpa de los padres, pero de todas formas ocupamos poner atención a los objetos dejados en casa como, mesas, buros, piso, cama, etc, etc. Donde nuestros hijos pueden alcanzar algún objeto atractivo para ellos…..