Estudiante del Tecnológico Nacional de México recibe medalla de la NASA

Ciudad de México.- ¡De Sonora y reconocida por la NASA! Lizbeth Ung Campillo, estudiante del Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Hermosillo, recibió la medalla Right Stuff, que simboliza las cualidades de un astronauta al destacar el trabajo en equipo, liderazgo, compañerismo y la inclusión, esto tras participar en la edición 2021 del International Air and Space Program que organiza la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), empresa AEXA y la Agencia Espacial Mexicana.

—¿Quién es Lizbeth Ung, estudiante sonorense reconocida por la NASA?

Ung Campillo, quien cursa el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), recibió el único reconocimiento, que de manera individual, se otorga en el campamento IASP que tiene como sede el US Rocket Center en Huntsville, Alabama.

“De entre 120 participantes yo fui la seleccionada y me siento feliz, emocionada, fue una grata experiencia la que vivimos en el programa por lo que me siento contenta por los resultados que mis compañeros de ITH y yo logramos”, mencionó Lizbeth Ung Campillo.

La estudiante sonorense detalló que tras compartir con estudiantes de México, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, El Salvador y la India, entre otros, le dio la oportunidad de conocer la forma de trabajo que existe en esas naciones así como la posibilidad de ser reconocida.

“Mis instructores me dijeron que la medalla representa el espíritu, las cualidades que la NASA busca en los astronautas, fue una agradable sorpresa porque no esperaba el reconocimiento, no sabíamos que de manera individual nos estaban calificando”, dijo la joven universitaria.

La directora de Recursos Humanos de NASA, Anne Roemer en una entrevista dada a National Geographic explicó que en año 2020 la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio recibió 18 mil solicitudes de aspirantes a astronautas, a ellos se les pide —entre otros requisitos– tener una Maestría, la experiencia en la toma de decisiones en tiempo real en entornos de estrés elevado y así como trabajo en equipo, lealtad, liderazgo y habilidades comunicativas, cualidades que observaron en Lizbeth Ung Campillo.

“Durante la semana del campamento tuvimos la oportunidad de convivir con el astronauta Kenneth D. Cameron, él nos brindó una conferencia y pudimos conocer sus experiencias, fue una gran oportunidad”, agregó Lizbeth Ung.

—Lizbeth Ung recuerda con gusto su experiencia en el campamento de la NASA

La estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo manifestó que a una semana de distancia, las experiencias adquiridas durante el International Air and Space Program serán gratificantes, no sólo a nivel académico sino personal y profesional.

“Regresamos felices no solamente por mi resultado y el de mis compañeros sino de todos los participantes, son gratas experiencias, todos regresamos contentos y dispuestos a compartir las anécdotas”.

El campamento organizado por la NASA, Aexa y Agencia Espacial Mexicana se desarrolló del 14 al 20 de noviembre, en el que participaron 27 estudiantes del Tecnológico de Hermosillo quienes fueron seleccionados tras una convocatoria que se lanzó en 2019; por ITH aún hay 37 estudiantes más que tomarán parte en el programa, ellos acudirán en la edición 2022.

La medalla Right Stuff y su importancia

• La medalla Right Stuff se entrega solamente a un estudiante de los 120 que participan en el campamento

• Las cualidades que importan en los astronautas de la NASA son liderazgo, trabajo en equipo, compañerismo, lealtad, comunicación

• Cada año, la NASA recibe 12 mil solicitudes de aspirantes a astronautas, hacen tres selecciones: 120, 60 a 40 (depende de la misión), 6 a 8 finalistas

• Ésta es la primera participación de estudiantes de ITH en el campamento IASP donde obtuvieron medallas y reconocimientos en Commanders Cup (máxima distinción), Selección de Materiales, Mejor Logotipo

Con información de UnoTv | Foto: Instituto Tecnológico de Hermosillo