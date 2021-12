Saltillo, Coahuila.- La posible liberación de sustancias cancerígenas en ciertos componentes de la tinta al momento de realizarse un tatuaje, ha llevado a Ulises González, de 23 años, a sufrir el desarrollo de un tumor en la parte lateral derecha del cuello, que día a día continúa expandiéndose, lo que lo mantiene entre la vida y la muerte en el Hospital General de Saltillo.

María Cristina Robledo Salazar, madre de Ulises, con notable desesperación clama del apoyo ciudadano para reunir fondos y poder solventar el pago de la operación y quimioterapias que el joven requiere, pues la familia carece de recursos para cubrir los gastos que ascienden a más de 50 mil pesos.

Tiene un tumor desde hace 5 años y no se lo había atendido, hasta hoy que se enfermó, y es el motivo de que esté internado aquí.

Los médicos sospechan que es a raíz de un tatuaje que se hizo.

«Estoy desesperadísima de no poder sacar a mi hijo adelante, de no tener la manera de que le hagan esa operación, no tengo la manera y sí me siento desesperada”, confesó entre lágrimas de impotencia la angustiada madre.

El alimento diario de ella y los estudios básicos realizados al joven veinteañero han logrado pagarse gracias a préstamos que María ha adquirido y al apoyo de su familia, sin embargo, el costo de la operación supera por mucho sus posibilidades económicas.

Los desalentadores diagnósticos médicos no matan la esperanza de María, quien en su amor de madre mantiene la fe de que su hijo podrá salir adelante con el apoyo de la comunidad.

La madre de Ulises deja a disposición el teléfono 844 274 5341 como contacto directo, al igual que el número de cuenta Santander 5579-1003-1056-0394.

Con información de: Grupo Zócalo