Estados Unidos.- La Policía de Los Ángeles investiga un reporte de tiroteo desde un edificio de apartamentos frente a un lugar donde la gente se reunió para recordar al cantante de música mexicana, Vicente Fernández, en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Según el canal local de la CBS en Los Ángeles, las ventanas de un edificio en el número 6200 Hollywood Boulevard explotaron después del tiroteo, que ocurrió poco después de las 19:45 horas. Las autoridades establecieron un perímetro alrededor del área, incluidas

varias unidades colocadas en los techos de los edificios circundantes.

En diversos videos distribuidos en redes sociales se observa cómo la gente reunida en el lugar se agacha mientras se escuchan las detonaciones.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez, who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI

— Rick Montanez (@RickCBSLA) December 13, 2021