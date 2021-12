Iraq.- La jovencita de 16 años, Maryam al-Rukabi fue desfigurada con ácido por un sujeto con quien no quiso casarse y ahora recaudan dinero para pagar los gastos para su cirugía.

El agresor es un sujeto de 19 años quien le propuso matrimonio a Maryam al-Rukabi, entró en la casa de la familia mientras sus padres estaban en el trabajo, le arrojó el ácido aprovechando que ella se encontraba dormida, y no conforme con eso, también le robó el

teléfono en Iraq.

La jovencita de 16 años, estuvo en el hospital durante varios meses luego que el hombre de 19 años le arrojara el líquido corrosivo en el rostro.

«Estaba dormida cuando entró en nuestra casa. Comencé a sentir que algo quemaba todo mi cuerpo. Cuando me desperté y fui al pasillo, sentí que alguien salía de nuestra casa. Lo vi por detrás. Como quería gritar, se fue de la casa”, dijo Maryam al-Rukabi al hablar con medios locales.

Iraqi girl, Mariam Rikabi becomes victim of acid attack after refusing a marriage proposal. There’s nothing quite like the egoistical male that demands validation, acceptance and superiority within Iraq/MENA.

Painful to even think about. cc: @KatiePiper_

#انقذوا_الاميرة_مريم pic.twitter.com/x340K63ITB

— Ruwayda (@RuwaydaMustafah) December 16, 2021