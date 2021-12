Madre de Marisol le escribe emotivo mensaje a un mes de su muerte en el Palacio Municipal de Guaymas

Guaymas, Sonora.- La madre de la luchadora social guaymense Marisol Cuadras, integrante del colectivo Feministas del Mar, quien fuera asesinada durante una manifestación en el exterior del Palacio Municipal de Guaymas, escribió en redes sociales un emotivo mensaje:

«Feliz Navidad, Mi Amor»

«Marisol Cuadras mi eterna compañera»

«Cierro Mis ojos y en mi mente puedo ver como te arreglas, tan hermosa como siempre».

«Casi estoy tan segura como este día seria para ti, para las dos, es verdad que no puedo tocarte, es verdad que no estas físicamente, pero eso no te aleja de mi al contrario, te siento mas cerca que nunca».

«Te amo incondicionalmente, sin importar la forma que haz tomado, sigues estando viva en los niveles superiores de conciencia junto a nuestro Padre, la separación es solo física».

Atentamente: Tu mama