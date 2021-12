Padres de familia rechazan cierre de guarderías y piden a IMSS que se haga cargo de sus responsabilidades

Ciudad de México.- A partir del 1 de enero podrían quedarse sin servicio de guardería más de 6 mil niños en Sonora y un total de 5 mil 600 padres y madres derechohabientes del IMSS, quienes tienen a sus hijos inscritos en este servicio.

Luis Fernando Islas López, miembro de la Asociación Estatal de Guarderías, explicó que esto se debe a que el Instituto Mexicano del Seguro Social se negó a renovar la subrogación de servicio con 45 estancias infantiles.

“Estamos en un año donde se vencen 45 contratos en el Estado de subrogación de servicio de guarderías y este año se lanzó una convocatoria de licitación por parte del Seguro Social, cuando históricamente siempre habían sido a través de adjudicaciones directas.

En una primera ronda todas nuestras propuestas fueron rechazadas; nos dicen que no pueden renovar porque nuestras instalaciones ya no cumplen, cuando todos tenemos nuestros planos sellados, autorizados y verificados por el Departamento de Guarderías del Seguro Social”, señaló.

Ante ello el Consejo de Padres de Familia de la guardería Nemo de Guaymas Norte, alzó la voz y envió un comunicado al Titular del Órgano de Operaciones Administrativas Desconcentradas del IMSS:

Coordinadora del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil y

Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Sonora

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presentes

Hemos recibido el mensaje por medio del cual nos informan que el 31 de diciembre de 2021 vence el contrato de prestación del servicio de la guardería a la cual acuden nuestros hijos y que personal del IMSS nos va a contactar para reubicar a nuestros hijos a la guardería más cercana que tenga lugar.

Ante estos hechos les informamos lo siguiente:

1. La prestación del servicio de guardería es un derecho que tenemos como trabajadores, al ser las empresas en las que trabajamos las que cubren la cuota por este servicio y por tanto el IMSS tiene la obligación de garantizar este servicio para nuestros hijos.

2. Nosotros desconocemos y no estamos obligados a conocer la forma en la que el IMSS gestiona los contratos que tiene con terceros para brindar este servicio. Nosotros como usuarios no tenemos porqué preocuparnos porque el 31 de diciembre se venzan los contratos. Es responsabilidad del IMSS, como administrador de los recursos que pagan las empresas en las cuales trabajamos, asegurar la continuidad de este servicio.

3. Si el día de hoy los prestadores no están en posibilidad de continuar prestando el servicio, es responsabilidad del IMSS. Nosotros no tenemos porque cargar con la incertidumbre de no saber qué haremos con el cuidado de nuestros hijos a partir del 3 de enero, ni de tener que modificar nuestras rutinas diarias para acomodarnos a los espacios que el IMSS nos pueda ofrecer. Es cierto que el COVID nos afectó a todos, hemos perdido trabajos y tener que volver a contratarnos, y la situación al día de hoy sigue siendo incierta, así que lo que menos necesitamos por ahora es preocuparnos por el cuidado de nuestros hijos si ya no vamos a poder seguir dejándolo en la guardería a la que actualmente acude, no queremos exponernos a perder nuestros trabajos por la mala gestión del IMSS.

4. No conocemos a la persona que nos envía el correo. A quien vemos todos los días es al personal que nos recibe en la guardería, a cada trabajadora de la guardería que recibe y cuida de nuestros hijos mientras nosotros acudimos con esa confianza a nuestros centros de trabajo. Estas guarderías son parte de nuestra comunidad, las conocemos desde hace muchos años. A ellas han acudido varias generaciones de ciudadanos de esta localidad, nos resulta increíble que así de pronto dejarán de prestar el servicio.

Por tanto, los trabajadores usuarios del servicio que nos proporciona la guardería 0-0154, ubicada en Guaymas , Sonora, le informamos que es nuestra decisión continuar recibiendo el servicio en la misma guardería, y no aceptaremos ser reubicados, por lo que le pedimos su apoyo para resolver la problemática que enfrenta el IMSS con los dueños de las guarderías y que se resuelva a la brevedad, porque no queremos vernos afectados a partir del 3 de enero de 2022.

Suscribimos este escrito los siguientes padres de familia, usuarios de la guardería U-0154:

CONSEJO PARA PADRES DE GUARDERIA U0-154

GUARDERÍA NEMO