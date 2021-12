Michoacán.- El basquetbolista guasavense Alexis Cervantes dice que lo levantaron por “fanfarrón”, burlarse de los cárteles de Michoacán y tener fotos con su primo que es jefe de sicarios de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro.

Al iniciar la grabación el basquetbolista dice su nombre completo y que tiene 14 años como jugador, y luego empieza a contar los motivos por los que fue levantado.

El guasavense fue privado de su libertad en Michoacán junto con el taxista que los trasladaba, el pasado 21 de diciembre y liberado el miércoles 28.

En el video señala que le hicieron la parada y le revisaron el celular en el que tenía fotos y videos con armas y fotos con su primo que era jefe de pistoleros del Chapo Isidro en la zona de Guasave y patrullaba desde el Centro hasta el malecón y trabajaba con el Chilo y el 02.

Señala que “ese es el motivo por el que estoy aquí, las fotos, los vídeos, los comentarios, los comentarios en los cuales me burlo de los carteles de aquí de Michoacán… soy un simple basquetbolista fanfarrón, pendejo, farol, que quiso demostrar algo que no es, mensajes en los que digo que he destazado gente que no puedo dormir”.

“Es el motivo por el que yo estoy aquí no es porque sea algo bueno soy consciente, 100 por ciento consciente tengo días aquí y se los digo sinceramente el castigo y la lección la tomó”, dice.