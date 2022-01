Exhiben fotos de Cuauhtémoc Blanco acompañado de líder del narco

Morelos.- Una polémica foto exhibió a Cuauhtémoc Blanco acompañado de presuntos líderes del narco que operan en Morelos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos.

La imagen del gobernador de Morelos con los capos fue revelada por el diario El Sol de México, como evidencia de una supuesta reunión entre Cuauhtémoc Blanco y los líderes criminales.

Quienes acompañan al exfutbolista fueron identificados por el medio de comunicación como Irving Eduardo Solano Vera, alias «El Profe» o «El Gato», exlíder de Guerreros Unidos y posteriormente jefe de plaza del CJNG en Morelos, previo a su captura el 17 de febrero de 2021.

También aparece Raymundo Isidro Castro, alias «El Ray», jefe de plaza del CJNG en Morelos, detenido en mayo de 2019 y asesinado el 30 de octubre de ese mismo año dentro del penal de Xochitepec.

En la misma fotografía, junto al gobernador de Morelos se encuentra Homero Figueroa Meza, conocido como «La Tripa», líder del grupo criminal conocido como «Los Tlahuicas» o «Comando Tlahuica», una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.

Cabe resaltar que la foto de Cuauhtémoc Blanco con los líderes del narco fue verificada por el equipo de la Organización Editorial Mexicana (OEM).De acuerdo con el periódico, la foto fue tomada entre finales de enero y principios de febrero de 2019, cuatro meses después de la toma de protesta de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, y tuvo lugar en su casa en Tabachines.

El comprometedor material fue encontrado en el celular de Esther Yadhira Huitrón Vázquez y/o Rosario Herrera, «La Jefa», presunta líder de Guerreros Unidos capturada en noviembre del año pasado.

«Cuestionado sobre la foto con líderes criminales, Cuauhtémoc Blanco respondió asegurando que ni siquiera se acuerda, pues le piden «muchísimas fotos».

El gobernador de Morelos respondió a la prensa que no puede preguntarle a qué se dedica a cada persona que le pide una foto, afirmando que no tenía idea de que esos sujetos eran líderes del narcotráfico.

«Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar: oye, ¿a qué te dedicas? (…)

Te lo juro que no sé, ni me acuerdo», dijo.

Al preguntarle sobre si se encuentran en su casa de Tabachines, como afirma el diario que reveló la foto, el mandatario estatal se mostró irritado ante esa

«A ver, hay que ser un poquito racional, ¿tú crees que voy a meter a tres personas delincuentes a mi casa? Si los hemos agarrado, entonces no digas cosas que no son, te pido un poquito de respeto nada más», recriminó a uno de los reporteros.