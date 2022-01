Los Ángeles.- El piloto de una avioneta Cessna 172 chocó su aeronave contra un puente en Estados Unidos. Según los reportes de medios locales el accidente ocurrió en la intersección de la calle Osborne y la carretera de San Fernando, cerca del aeropuerto Whiteman de Los Ángeles.

Los registros en video de esta situación dan testimonio que el hombre quedó atrapado en el fuselaje de la avioneta, por lo que los policías dela División de Foothill debieron trabajar arduamente para sacarlo desde la cabina.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022