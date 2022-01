AMLO asegura que es "muy rudo" expulsar a Claudia Pavlovich por aceptar el nombramiento

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy rudo” el que el PRI haya amenazado con expulsar a los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa si aceptan el nombramiento para ser embajadores.

“Con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante y ojalá cambien de opinión porque no es que esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos y aseguran que van a seguir militando o que por convicción son militantes de un partido se entienden y ya no hay ningún problema”, dijo.

El ejecutivo nacional dijo que el trabajo de los embajadores es representar a México en el extranjero, no tienen que afiliarse a otro partido para hacerlo.

“Sobre la política partidista, eso lo tienen que decidir los exgobernadores, se me hace que es un asunto de un partido y que respeto, pero se me hace muy rudo, excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, ellos pueden vender el trabajo pero no la conciencia”.

“Ellos no van afiliarse a otro partido, se me hace muy poco político lo que quiere hacer ese partido”, culminó.