Busca desesperadamente a su hijo de 3 años que desapareció en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- André lleva más de un año en busca de su hijo, Yves Plouin Martell de 3 años. El 29 de noviembre del 2020 fue la última vez que vio al menor en Hermosillo.

Yves, hasta hace 14 meses, medía 90 centímetros de altura y pesaba 20 kilos. Es de nacionalidad mexica-americana, su cabello es castaño claro, de tez blanca y tiene ojos azules.

El día de su desaparición estaba en compañía de su madre Edith Anabel Martell Mendoza. André tiene una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

“No hemos podido lograr que se emita la alerta Amber, porque dicen que no deja de ser un pleito familiar, por lo que no aplica. En estos días saldrá una pre alerta Amber que se supone ya está autorizada, pero es pre alerta, y la diferencia es que la prealerta no la difunden en todos los medios, que es lo que se está buscando principalmente”, aclaró.

El padre solicita el apoyo de todos para encontrar al menor. Quien tenga cualquier información puede comunicarse con él al 662 113 07 61.