Nombramiento de ex gobernadora como cónsul aún no ha sido aprobado por el Senado

Guaymas, Sonora.- El nombramiento de la ex gobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul en Barcelona, España, aún no es un hecho, pues la propuesta no la ha hecho llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, sostuvo el senador por Sonora, Arturo Bours Griffith.

El legislador sonorense manifestó que lo correcto es que el Ejecutivo haga llegar la propuesta, y ya se analizará si se aprueba o no ese polémico nombramiento de Pavlovich Arellano.

“Aquí el Presidente propone, y el Senado dispone, y creo que es lo correcto; se deben de seguir los protocolos, por lo que puedo decir que hasta el momento no hay nada definido en este tema”, puntualizó.

Dijo que a su muy particular punto de vista, y seguramente como el de muchos sonorenses, la ex gobernadora Claudia Pavlovich debe de quedarse para rendir cuentas, y una vez lo haga, pues ya se mirará si se le autoriza esa responsabilidad.

Cuestionado sobre si dicho nombramiento viene a ser una especie de exilio, Bours Griffith, emanado de Morena, consideró que no es así, y más bien podría tratarse de una estrategia para otorgarle fuero, toda vez que los puestos diplomáticos gozan de esta garantía.