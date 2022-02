Aprueban reforma para que "amas de casa" reciban una compensación en caso de divorcio

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres que se dedican al hogar podrán recibir compensación al divorciarse, luego de una reforma aprobada por la Cámara Baja que las protege en caso de divorcio.

Se estima que el trabajo del hogar tiene un valor de más de 6.4 millones de pesos al año pues quienes se dedican a él por completo cumplen con el cuidado de hijas, hijos, pareja y casa, no les queda tiempo ni energía para otro trabajo en el que obtengan ingresos.

Si bien no se le reconoce como empleo, pues no generan antigüedad, pero gracias a que esas personas cubren las actividades hogareñas, las parejas pueden tener empleo y salario que permita cubrir los gastos.

No obstante, en caso de divorcios, las personas que se dedicaron de lleno al hogar se ven afectadas, pues al no recibir salario, deberán buscar una fuente de ingreso y la búsqueda de empleo se convierte en una odisea pues las empresas suelen no interesarse en perfiles con la edad o experiencia que adquieren al trabajar en casa.

De acuerdo con el portal El Economista, con esta reforma la Cámara de Diputados reconoce una «deuda histórica con las mujeres y el trabajo del hogar», pues se considera que anteriormente «no ha sido valorado socialmente».

Con mayoría en el pleno, se aprobó la reforma al Código Civil Federal para compensar a las mujeres que durante el matrimonio se dedicaron a esas tareas, y podrían acceder por derecho hasta un 50% del varlo de los bienes.

Te puede interesar: Amas de casa, pensionados y desempleados, los más afectados por la pandemia de Covid-19: Secretaría de Salud

De esta manera con 459 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones, el pleno avaló modificar el artículo 273 del Código Civil Federal para que en el convenio de divorcio se establezca el porcentaje de restitución.

También se especifica que aunque la mujer estuviera trabajando a la par de cumplir con labores de hogar, puede obtener esa indemnización. Ahora la minuta pasa al Senado, donde será votada.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor del trabajo del hogar no remunerado representa 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 6.4 billones de pesos. De esta cantidad, el 72.2% lo aportan las mujeres con su trabajo y su tiempo, y el 26.7% restante los hombres.

Esto quiere decir que en su mayoría las mujeres generan riqueza con sus actividades que sostienen en la vida cotidiana y no se ven remuneradas.