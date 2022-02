Periodista es asesinado frente a su padre y le dejan un 'narcomensaje' en Tijuana

Tijuana, Baja California.- El crimen sucedió en la casa de su padre, también periodista, se sabe dejaron un narco mensaje.

El padre del periodista detalló en redes sociales que pasadas las 2:00 horas de este domingo “ejecutaron de cuatro balazos a mi hijo Marcos Ernesto, afuera de mi casa”, ubicada sobre Avenida Lomas Verdes, en la subdelegación Pinos».

Señaló que los agresores dejaron una “supuesta narcomanta” cuyo mensaje aludía a que “llegó la nueva administración”.

Vecinos que salieron a la calle tras escuchar los disparos vieron correr a un par de individuos, quienes de acuerdo con Marco Antonio, quien también es periodista, serías los presuntos responsables.

Al lugar llegaron policías municipales.

El asesinato del periodista es el quinto en lo que va de 2022.

En enero pasado fueron asesinados los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, ambos en Tijuana.

Al sur del país en Veracruz fue asesinado el periodista José Luis Gamboa Arenas y en Zitácuaro, Michoacán, el periodista Roberto Toledo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha garantizado que no habrá impunidad en las agresiones y asesinatos contra periodistas en el país.

En conferencia matutina advirtió a los autores intelectuales y materiales de los crímenes contra periodistas que habrá castigos.

Aquí es importante destacar primero que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales y materiales de esos crímenes que van a quedar impunes, que no va haber castigo, es un mensaje aclaratorio, que va a ayudar mucho”, dijo el presidente de México